بالفيديو.. رياضي شهير يتحول من لاعب ناجح إلى ” ديلر “

طلال الغامدي(صدى):

روى لاعب سابق في أحد الأندية الرياضية الشهيرة، مآساة إنزلاقه إلى عالم المخدرات ودخوله السجن؛ حيث تحول من لاعب وطالب جامعي يقترب من نيل مرتبة الشرف بمعدل 4.66، إلى مروج مخدرات يخاف كل من يعرفه التعامل معه ويتجنبه الآخرون، إلى إن تم القبض عليه وسجنه في قضية ترويج للمخدرات.

وشكر الشاب القيادة بسبب وقوع الاختيار عليه لدخول مركز إشراقة في سجن الحائر والذي يخضع فيه السجناء لبرامج مكثفة ترفع من مستوى وعيهم، وتخفض نسبة الانتكاسة، قائلًا: ” أشكر القيادة الحكيمة، والتي بالرغم من كثرة المآسي إلا أن الحكومة حاطة أملها فيك ”

ومن الجدير بالذكر، إنه جاء ذلك ضمن سلسلة حلقات بدأها برنامج ” نبراس ” الإذاعي الذي يقدمه صلاح الغيدان على إذاعة ” Ufm ” ، ضمن البرامج الإعلامية التي تنفذها الأمانة العامة لـ ” اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات ” لتوعية الشباب.