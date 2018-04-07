عضو بالكونجرس الأمريكي يدافع عن حيازة الأسلحة بإخراج مسدسه في مطعم

واشنطن(صدى):

قام عضو في الكونجرس الأمريكي، رالف نورمان، بالدفاع عن حيازة الأسلحة؛ حيث أخرج سلاحه أثناء لقاء في إطار مناسبة ” قهوة مع أعضاء الكونجرس ” في أحد المطاعم، محاولًا إثبات وجهة نظره أن الأسلحة خطيرة عندما تكون بيد الشخص الخطأ.

وأشار نورمان إلى عضو الكونجرس عن ولاية أريزونا، التي أصيبت بطلق ناري في رأسها خلال لقاء انتخابي أمام متجر عام 2011، قائلًا: ” لن أكون جابي جيفورد. ” ، لافتًا إلى أن عدم كونها مسلحة هو ما أدى إلى إصابتها.

وأوضح عضو الكونجرس الأمريكي، مدافعًا عن حيازة الأسلحة: ” المشكلات العقلية والأهم نقص الأخلاق هي القوة الدافعة وراء هذا الوباء. الأسلحة ليست المشكلة. ”

ومن الجدير بالذكر، إنه تناقش أمريكا إمكانية تمرير قوانين جديدة للوقاية من خطر الأسلحة؛ على خلفية العديد من حوادث إطلاق النار بما في ذلك مجزرة في فبراير في مدرسة والتي أسفرت عن 17 قتيلًا.