بالفيديو.. شروط تعنيف المرأة أبرزها ” الامتناع عن زوجها “

علي القحطاني(صدى):

أعلن المستشار الشرعي والقانوني عبدالله آل معيوف، اليوم السبت، عن وجهة النظر القانونية والشرعية في التعنيف، في ظل انتشار مقاطع الفيديو التي تكشف تعنيف الرجال ” والد أو زوج ” لفتيات.

وأكد ” معيوف ” خلال لقاء له ببرنامج ” يا هلا ” على فضائية ” روتانا خليجية ” ، أن الله سبحانه وتعالى كرم الإنسان وجعل له حرمة لا يجوز الاعتداء عليها، لافتًا إلى أن الموقف الشرعي من التعنيف واضح وضوح الشمس.

وأوضح أن موقف الشرع من المرأة واضح وهو مساواتها بالرجل، لكن البعض يستظل ببعض العادات القبلية البائسة اليائسة، ويحاول أن يسرق الإسلام ويفرض آراءه المتشددة على الناس.

كما أشار إلى أن أمر تعنيف المرأة الذي جاء في القرآن الكريم تحت فعل ” اضربوهن.. ” محددًا وفي أمر واضح وليس التعنيف دون سبب وتسبقه خطوات، حيث يأتي هذا الأمر في حال قيام الزوج بواجباته كاملة وامتناع الزوجة عنه في الفراش، فهنا يبدأ بالموعظة ثم الهجر في المواعظ ويأتي التعنيف آخر الخطوات بشرط ألا يكون مجرح.