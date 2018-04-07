زيدان يثير جدل بإلغاء الممر الشرفي لبرشلونة

ماجد محمد(صدى):

أثار مدرب ريال مدريد الفرنسي زين الدين زيدان، اليوم السبت، جدلًا كبيرًا بإعلانه عدم إقامة ممر شرفي إلى غريمه برشلونة، في الموقعة المحدد إقامتها في 20 مايو المقبل؛ عقب تتويج البرسا رسميًا بلقب الدوري الإسباني.

وقال المدرب الفرنسي في مؤتمر صحفي: ” لن نقوم بعمل ممر شرفى لفريق برشلونة وهذا قرار منى.. وإذا كان الممر شرفيا تقليديا فنادى برشلونة هم من كسروه ” .

وأشار إلى أن لاعبي القلعة البيضاء يمرون بفترة جيدة والجميع يريد الإستمرار عليها حتى نهاية الموسم؛ مؤكدًا على أهمية التركيز الشديد أمام أتلتيكو مدريد غدًا.

وعن مستقبله مع الملكي، أوضح أنه لا يفكر في مستقبله الأن، موضحًا أن الأمور تسير على طبيعتها حتى الان بين صفوف القلعة البيضاء.

ومن المقرر أن يخوض الريال غدًا ديربي هام أمام الاتلتي في إطار الجولة الـ 31 من الدوري الإسباني.

يجدر الإشارة إلى أن نادى برشلونة يحتل صدارة الليجا برصيد 76 نقطة فيما يأتى أتلتيكو مدريد وصيفاً برصيد 67 نقطة ثم ريال مدريد ثالثاً برصيد 63 نقطة.