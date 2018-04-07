بالفيديو والصور.. أمير جازان يشارك أهالي فرسان في مهرجان صيد سمك الحريد

تركي السالم(صدى):

انطلق المهرجان السنوي الـ15 لصيد سمك الحريد بخليج الحصيص بجزر فرسان، صباح اليوم السبت، حيث شارك به المئات من أهالي منطقة جازان، بمشاركة ورعاية الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير المنطقة ونائبه.

وأوضح مقطع فيديو، تنافس الأهالي في الحصول على أكبر قدر من الأسماك في الممر المائي للخليج الذي يمر به الحريد كل عام، وذلك عقب إعطاء الأمير محمد إشارة البدء في المنافسة، بينما سلم أمير جازان مبالغ مالية وهدايا للفائزين العشرة في السباق.