جماهير برشلونة تنتظر رقم قياسي جديد أمام ليغانيس

نواف السالم(صدى):

يلتقي برشلونة، اليوم السبت، نظيره ليغانيس، في إطار الجولة الـ 31 من الدوري الإسباني.

ويدخل البرسا المواجهة بمعنويات مرتفعة عقب اقتناصه لفوز ثمين أمام روما ي إطار دوري أبطال أوروبا، بالإضافة لتصدره ترتيب الدوري.

ولم يُهزم البرسا على مدار 37 مباراة بالدوري، وهو ما يزيد من ارتفاع معنوياته، في ظل السعي لتحطيم رقم قياسي جديد لم يتحقق منذ 38 عامًا لمعادلة رقم ريال سوسيداد القياسي.

وكان ريال سوسيداد لم يخسر في موسم 1979-1980 على مدار 38 مباراة، وتنتظر جماهير البرسا اليوم لمعادلة هذا الرقم .