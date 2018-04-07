بالفيديو.. عمليات تنظيف وتعقيم سجاد المسجد الحرام

علي القحطاني (صدى):

رصدت أحد مقاطع الفيديو، الجهود المبذولة في عمليات تنظيف وتعقيم سجاد المسجد الحرام، بمكة المكرمة، حيث تولي رئاسة الحرمين، عناية خاصة للسجاد المعبق، برائحة الورد الزكية، كي يؤدي زوار بيت الله فرائضهم بكل سلاسة، وتوفر إدارة مختصة؛ للاعتناء بهذا السجاد الأخضر.

ويظهر في الفيديو، المراحل التي يتم فيها إزالة الغبار والنمش من على السجاد، بواسطة الماكينات الحديثة المتطورة، ثم غسيله بالمنظفات والمواد المعقمة والمطهرة، عبر جهاز آلي حديث، يعمل بكفاءة وسرعة عالية، وغيرها من المراحل التي يمر بها السجاد أثناء تنظيفه.