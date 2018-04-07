معلومات مثيرة عن حكم كلاسيكو الحسم.. أغضب رونالدو وعاقبه الاتحاد الأوروبي

ماجد محمد(صدى):

يعطي جماهير الكرة اهتمام خاص، لكلاسيكو الحسم بين الأهلي والهلال، المقرر إقامته اليوم السبت، في إطار الجولة الـ 25 من دوري المحترفين.

وأثار اختيار حكم المباراة ضجة؛ حيث تم الإعلان عن طاقم تحكيم محلي بقيادة فهد المرداسي ، ومن ثم تم تغيره إلى طاقم أجنبي، حيث من المقرر أن تدار المباراة بصافرة الحكم النرويجي سفين موين صاحب الـ 39 عاما.

ويوجد في تاريخ الحكم النرويجي موقفين هم الأكثر بروزًا؛ في إطار مشاركته في إدارة المباريات المختلفة.

وشهد عام 2016 الواقعة الأولى خلال موقعة أيسلندا وفنلندا في إطار تصفيات أمم أوروبا 2018، حيث تعرض لهجوم من أحد اللاعبين؛ على خلفية هدف جدلي، ولكن اكتفى الحكم بإظهار بطاقة صفراء، وهو ما تسبب في إصدار الاتحاد الأوروبي قرار بإيقاف الحكم لعدم طرد اللاعب بشكل مباشر.

وعام 2011 تسبب الحكم في إضاب نجم ريال مدريد كريستيانو رونالدو في مواجهة ديناموا زغرب الكرواتي؛ حيث تغاضى عن مخالفة قوية ضد الدون، كما منح مارسيلو بطاقتين صفراء وقام بطرده، وتغاضى عن احتساب ضربة جزاء مستحقة للنادي الإسباني.