إيداع الدفعة الخامسة من حساب المواطن بعد 48 ساعة.. والتسجيل مستمر

علي القحطاني (صدى):

يستعد برنامج حساب المواطن لإيداع الدفعة الخامسة من الدعم في حسابات المستحقين من استكملوا الشروط بعد 48 ساعة فقط، حيث سيتم إيداعهم في العاشر من أبريل الجاري.

وأوضح البرنامج أن من يستفيد من الدفعة الخامسة من حساب المواطن المستحقون المكتملة طلباتهم قبل نهاية يوم 11 مارس 2018م.

كما أشار إلى أن الثلاثاء القادم الموافق 10 أبريل هو آخر موعد للتسجيل ضمن دورة الدفع السادسة لشهر مايو، داعيًا من لم يسجل في البرنامج بسرعة التسجيل عبر البوابة الإلكترونية عبر الرابط التاليهنا