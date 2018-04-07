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لكزس تكشف عن عدد السيارات التي باعتها حول العالم في 2017

لكزس تكشف عن عدد السيارات التي باعتها حول العالم في 2017
واشنطن(صدى):

كشفت لكزس رسمياً عن المبيعات التي حققتها خلال 2017، والتي أظهرت انخفاضاً حول العالم بنسبة 6.2% بالمقارنة مع 2016 إلى 637,000 سيارة.

كان موديل RX هو الأكثر رواجا للشركة ليحقق مبيعات 163,000 وحدة، بانخفاض 9.4%، ليتبعه NX في المركز الثاني بـ 148,000 وحدة بنمو 1.4%، ثم ES بمبيعات 133,000 وحدة بنمو 8%.

ويُذكر أن مبيعات لكزس قفزت 62.5% في الستة أعوام المتراوحة بين 2010 و2016، بمعدل نمو تراكمي 10.4% كل عام، مقارنة بمتوسط النمو لصانعات السيارات الأخرى عند 4.6%، لترتفع مبيعات العلامة اليابانية من 412,000 سيارة في 2010 إلى 669,000 في 2016

وقد استحوذت أمريكا الشمالية على حصة الأسد لتمثل 53.5% من مبيعات الشركة في 2017، مقارنة بـ 52.4% في 2010، بينما مثلت آسيا 34.4% من مجمل المبيعات – مقارنة بـ 34.9%، وأوروبا 10.4%، مقارنة بـ 10.6% في 2010.

أما دول مجلس التعاون الخليجي، فقد باعت العلامة اليابانية الفاخرة فيها 33,623 وحدة، ما يعني انخفاضاً بنسبة 9.7%.

الجدير بالذكر أن انخفاض مبيعات لكزس حول العالم يأتي مع تصاعد مبيعات الكروس أوفر والانخفاض المستمر بالطلب على السيدان، وهي مشاكل ستعالج في القريب العاجل بعد إطلاق طرازات UX و RXL وكذلك LX 570 نسخة 5 مقاعد.

 

 

 

 


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