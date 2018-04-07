أول تعليق لحسام حبيب قبل زواجه من شيرين بساعات

أماني الغامدي(صدى):

خرج الفنان المصري ​حسام حبيب​ بأول تعليق له بعد انتشار خبر زواجه من الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب ، اليوم السبت ، من خلال نشره عبر حسابه الخاص بانستجرام آية لمنع الحسد ” قل أعوذ برب الفلق ” .

يٌشار الى أنّه وعلى الرغم من النفي المتكرر من جانبهما، إلا أنّه تأكّد زواج شيرين وحسام حبيب اليوم السبت وسط العائلة والأصدقاء، قامت شيرين بالفعل بدعوة العديد من الأشخاص للحفل.

يذكر أن شيرين لديها إبنتين هما مريم وهنا، من زوجها السابق الموزع الموسيقي محمد مصطفى .