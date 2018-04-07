عقد ملتقى ” بكم نرتقي ” بتعليم عسير

محمد بن طحيطح(صدى):

افتتحت مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية بتعليم عسير الأستاذة ⁩ نورة آل مفرح ، أمس الأول اللقاء الأول ( بكم نرتقي) الذي أقامته وحدة الشراكة بين الأسرة والمدرسة و المجتمع ( ارتقاء) ،بقيادة مساعدة مدير الوحدة الدكتورة حنان بامشيع ، وبحضور عدد من القيادات التعليمية بالإدارات والمدارس ، ومشرفات الشراكة بمكاتب التعليم و أمهات الطالبات ، وذلك بمعهد الأمل بالمحالة .

وأوضحت بامشيع أن (ارتقاء) يسعى للمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030 م من خلال إشراك الأسرة مع المدرسة للرقي بمستوى الطالب التعليمي وتعزيز شراكة المجتمع من خلال الصلات الفاعلة والتعاون والتكامل بين الأسرة والمدرسة والمجتمع في بناء الأنشطة والبرامج ومتابعتها .

من جهتها أكدت آل مفرح في كلمة لها أن الشراكة بين الأسرة والمجتمع تعد أحد الاستراتيجيات الهامة في تطوير التعليم العام، من خلال رفع مستوى عملية التعليم والتعلم في المدرسة ، وتمكين الأسرة والمدرسة من غرس المبادئ الإسلامية وتعزيز المواطنة الصالحة لدى الأبناء، وتحديد واجبات المدرسة تجاه الطلاب مع توفير قنوات اتصال فاعلة بينهما ، فيما قدمت شكرها للدكتورة بامشيع لقاء جهودها وتمكنها من تفعيل خطط الشراكة في تعليم المنطقة .

عقب ذلك قدمت مشرفة الشراكة بمكتب المسقي الأستاذة منال اليزيدي ، ورقة عمل للتعريف بوحدة الشراكة وآلية عملها ، فيما القت قائدة متوسطة مدينة سلطان الثانية الأستاذة جواهر عفتان كلمة قائدات المدارس المنفذة لحلقات النقاش ، تلاها مشاركة طالبات التربية الخاصة ثم عرض مرئي لمنجزات وحدة الشراكة بتعليم عسير ، وعرض آخر لمنجزات حلقات النقاش في كلٍ من مدارس أبها وبللحمر وبللسمر ووادي بن هشبل .

واختتم اللقاء بتكريم الأستاذة فوزية حسن عسيري مشرفة الوحدة سابقاً بإدارة التوجيه والإرشاد ، ومشرفات ارتقاء وقائدات المدارس المنفذات لحلقات النقاش في المدارس ، والمدربات والمنسقات في المدارس