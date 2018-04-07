حاكم دبي يدعو مواطن إماراتي لحضور جلسة مجلس الوزراء

أبو ظبي(صدى):

وجه نائب رئيس دولة الإمارات رئيس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد، دعوة رسمية إلى أحد المواطنين لحضور اجتماع مجلس الوزراء المقرر عقده غدًا الأحد.

وحصل المواطن الإماراتي علي المزروعي على الدعوة بعدما شكى من غلاء المعيشة في اتصال هاتفي مع إذاعة محلية؛ وذلك لمناقشة خطة وزارة التنمية الاجتماعية بهدف مساعدة ذوي الدخل المحدود في دولة الإمارات.

كما وجه نائب رئيس دولة الإمارات حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد بتلبية جميع مطالب المزروعي خلال 24 ساعة، وحصر جميع أصحاب الدخل المحدود للمواطنين في الدولة للنظر في أوضاعهم المعيشية.

وكان الإماراتي المرزوعي من رأس الخيمة شكى من غلاء المعيشة في مكالمة هاتفية عبر برنامج ” الرابعة والناس ” ما أثار جدلًا كبيرًا، وأوصل صوته إلى المسؤولين.