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” واتساب ” يطلق خدمة جديدة ستريح المستخدمين

” واتساب ” يطلق خدمة جديدة ستريح المستخدمين
عادل الحربي (صدى):

طرح تطبيق ” واتساب ” الشهير تحديثًا جديدًا، سيتم تعميمه قريبًا على كافة مستخدميه، حيث سيكون بمثابة راحة كبيرة لهم.

ويتضمن التحديث الجديد، ميزة جديدة، تتعلق بالتسجيلات الصوتية، والتي لن يحتاج المستخدم إلى ” ضغطة مطولة ” بيديه حتى يتم تسجيل أية رسالة صوتية؛ حيث سيظهر للمستخدم أيقونة ” ميكروفون ” جديد، ويمكن من خلال نقرة واحدة أو تمرير أصبعه عليه مرة واحدة أن يبدأ التسجيل، ولن يحتاج إلا لتمريرة سريعة أخرى لوقف أو انهاء التسجيل.

 


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 159 ] نشر منذ 1 ساعة

حلو هذا كتير

[ عدد التعليقات: 77 ] نشر منذ 1 ساعة

ستكون ميزه جيده جدا

[ عدد التعليقات: 76 ] نشر منذ 1 ساعة

ننتظر مزيد من التحديثات

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