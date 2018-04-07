” واتساب ” يطلق خدمة جديدة ستريح المستخدمين

عادل الحربي (صدى):

طرح تطبيق ” واتساب ” الشهير تحديثًا جديدًا، سيتم تعميمه قريبًا على كافة مستخدميه، حيث سيكون بمثابة راحة كبيرة لهم.

ويتضمن التحديث الجديد، ميزة جديدة، تتعلق بالتسجيلات الصوتية، والتي لن يحتاج المستخدم إلى ” ضغطة مطولة ” بيديه حتى يتم تسجيل أية رسالة صوتية؛ حيث سيظهر للمستخدم أيقونة ” ميكروفون ” جديد، ويمكن من خلال نقرة واحدة أو تمرير أصبعه عليه مرة واحدة أن يبدأ التسجيل، ولن يحتاج إلا لتمريرة سريعة أخرى لوقف أو انهاء التسجيل.