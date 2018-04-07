بالصور.. ‏بلدية طريف تزيل 127 سيارة وهياكل تالفة و268 لوحة عشوئية

سعيد العجل(صدى):

أنهت بلدية محافظة طريف أعمالها للأسبوع الأول ضمن ⁧مبادرة معالجة التشوه البصري‬⁩ لخطة الست أسابيع التي انطلقت مطلع الأسبوع.

وقامت بلدية محافظة طريف وبتوجيه من سعادة المهندس عبدالمنعم الراشد امين منطقة الحدود الشمالة بإزالة عدد 127 من السيارات والهياكل التالفة والمهملة من الشوارع العامة والاحياء ‏كما تم إزالة عدد 268 من اللوحات الدعائية العشوائية خلال الأسبوع الأول.

من جانبه وجه رئيس بلدية محافظة طريف المهندس عودة بن خلف العنزي الفرق العامله بالخطة سرعة إنهاء الأعمال حسب الجدول المعد لذلك واوضح ان المقياس الأول لنجاح الخطه هو شعور المواطن بأثرها .

وتركزت اعمال البلدية للأسبوع الأول على.

-إزالة الهياكل والسيارات التالفه والمهملة

-إزالة اللوحات العشوائية

