بعد طرده من روسيا.. تميم يهين نفسه في زيارة باهتة لأمريكا
يستمر الأمير القطري المدلل في إهانة نفسه بزيارات باهتة إلى دول خارج المحيط العربي؛ لمحاولة كسب تعاطف أيًا من الدول التي يقوم يزيارتها.
وفي زيارة باهتة جديدة، وصل الأمير المدلل إلى أمريكا، أمس الجمعة، بشكل يقترب من أن يكون سري؛ وبطبيعة الحال لم يكن هناك استقبال لـ” تميم ” ؛ بالإضافة لعدم تداول الصحف لتلك الزيارة.
وفي صورة أثارت سخرية مواقع التواصل الاجتماعي نُشرت عبر شاشة ” الجزيرة ” الإرهابية، ظهر خلالها الأمير القطري يجلس في مؤتمر صحفي؛ على يمين قائد القيادة المركزية الأمريكية بشكل مهين، خلال زيارته للمقر بمدينة تامبا.
يجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من المقرر أن لن يستقبل الأمير المدلل إلا بعد 4 أيام من وصوله لأمريكا.
طلال[ عدد التعليقات: 76 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يأخدهم
ماجد[ عدد التعليقات: 77 ] نشر منذ 2 ساعتين
اللهم اهلك الظالمين بالظالمين
خديجه[ عدد التعليقات: 159 ] نشر منذ 1 ساعة
حسبي الله ونعم الوكيل
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1505 ] نشر منذ 49 دقيقة
بس صورة وزير خارجيتة حكاية لحالها
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 2309 ] نشر منذ 40 دقيقة
ههههههههه اللهم لاشماتة😅😅😅
ابن طابة[ عدد التعليقات: 17 ] نشر منذ 25 دقيقة
لا تستهينوا يا جماعة بالموضوع وصوله القيادة المركزية ايش يدل عليه !!!!