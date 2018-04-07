بعد طرده من روسيا.. تميم يهين نفسه في زيارة باهتة لأمريكا

فهد السالم(صدى):

يستمر الأمير القطري المدلل في إهانة نفسه بزيارات باهتة إلى دول خارج المحيط العربي؛ لمحاولة كسب تعاطف أيًا من الدول التي يقوم يزيارتها.

وفي زيارة باهتة جديدة، وصل الأمير المدلل إلى أمريكا، أمس الجمعة، بشكل يقترب من أن يكون سري؛ وبطبيعة الحال لم يكن هناك استقبال لـ” تميم ” ؛ بالإضافة لعدم تداول الصحف لتلك الزيارة.

وفي صورة أثارت سخرية مواقع التواصل الاجتماعي نُشرت عبر شاشة ” الجزيرة ” الإرهابية، ظهر خلالها الأمير القطري يجلس في مؤتمر صحفي؛ على يمين قائد القيادة المركزية الأمريكية بشكل مهين، خلال زيارته للمقر بمدينة تامبا.

يجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من المقرر أن لن يستقبل الأمير المدلل إلا بعد 4 أيام من وصوله لأمريكا.