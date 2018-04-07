وظائف شاغرة بشركة ” جنرال إلكتريك ” في 3 مدن

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة ” جنرال إلكتريك ” ، المتخصصة بالصناعات الرقمية والتكنولوجيا والبرمجيات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الهندسية والفنية والإدارية الشاغرة للمواطنين والمقيمين، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس، في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بمشاريع الشركة في المملكة وبعددٍ من الشركات المتعاقدة معها في كل من ” الرياض، والدمام، والظهران ” .

وأوضحت الشركة أن الوظائف المتاحة، ستكون وفقًا للمسميات التالية:

– مدير ورشة عمل.

– مسؤول برنامج القيادة التجارية.

– مهندس جيولوجي.

– أخصائي خدمات أول.

– مهندس- دعم المشاريع والهندسة.

– مسؤول مالي.

– مفتش مراقبة الجودة.

– مساعد تنفيذي.

– أخصائي تربية سريرية.

– فني مختبر تدعيم.

وأشارت الشركة، إلى أنّ التقديم، مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 5 إبريل 2018م، مناشدة الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف، التقديم ومعرفة شروط الوظاءف المعلنة، عبر الرابط التالي:هنا