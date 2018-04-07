امرأة تقيم علاقة غير شرعية مع صديق زوجها المريض

القاهرة(صدى):

أٌصيب رجل مصري ” 46 عاماً ” ، بالصدمة عقب اكتشافه حمل زوجته من علاقة غير شرعية مع صديقه منذ الطفولة، مٌستغلين مرضه، أسفرت العلاقة عن حملها في سفاح.

وتعود الواقعة عندما اكتشف الزوج المقيم في محافظة الشرقية المصرية، حمل زوجته رغم أنه غير قادر على الإنجاب لأنه يعاني من مرض السرطان منذ فترة كبيرة، فقرر الزوج عمل التحاليل اللازمة للتأكد من قدرته على الانجاب من عدمه، وكشفت التحاليل عدم قدرته على الانجاب .

واكتشف الزوج خيانة زوجته له مع صديقه الذي يرافقه منذ سنوات أثناء رحلة علاجه، وسعي الصديق لجلب الأدوية عبر أهل الخير، والجمعيات الخيرية، حيث نشأت علاقة بينه وبين زوجته بسبب تردده الدائم على منزله، وذهابه معه برفقة زوجته للأطباء.

على الفور تقدم ببلاغ للشرطة المصرية في محافظة الشرقية، يتهم فيه زوجته وصديقه بالزنا.