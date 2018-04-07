توقعات بهطول أمطار على بعض محافظات الباحة

إبراهيم الزهراني(صدى):

تلقت عمليات مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة ، تنبيهاً متقدماً من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن حالة الطقس لهذا اليوم السبت، يفيد بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد يصحبها رياح نشطة يتحد من مدى الرؤية الأفقية .

وأفاد التنبيه أن الحالة تستمر من الساعة 12 ظهراً إلى الساعة 8 مساءً ، وتشمل مدينة الباحة ومحافظات المخواة وبلجرشي والقرى .

وأهاب المتحدث الرسمي للدفاع المدني بالمنطقة العقيد جمعان بن دايس الغامدي ، بجميع المواطنين والمقيمين ، إلى أخذ الحيطة والحذر من خطر السيول المنقولة وعدم المخاطرة بقطع الأودية والشعاب أثناء جريانها ، مؤكداً أهمية إتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني من خلال موقعه الالكتروني هنا على بوابة التوعية الوقائية وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي للإطلاع على جميع الإرشادات التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات .