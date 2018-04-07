بالفيديو.. نقل لحوم بطريقة غير آدمية في أحد مطاعم الأحساء

عادل الحربي (صدى):

وثق مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي طريقة غير آدمية لنقل اللحوم في أحد المطاعم بمنطقة الأحساء، حيث يتم وضعها في خلفية السيارة بدون أي عازل صحي أو تغليف صحيح.

وظهر الفيديو الذ وثقه أحد المواطنين، وضع قطعة كبيرة من اللحوم في الشنطة الخلفية للسيارة غير مغطاة، وتم استخراجها من قبل عامل المطعم بنفس الطريقة المكشوفة، ما قد يؤدي إلى حالات تسمم وينعكس على جودة وسلامة اللحوم.