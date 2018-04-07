اغتصاب طفل مصري عقب اختطافه ببلد خليجي

خالد الظفيري(صدى):

شهدت منطقة خيطان الكويتية حالة من الذعر والقلق عقب وقوع حادثة مأساوية لإقدام 6 أشخاص آسيويين باختطاف طفل مصري يبلغ من العمر ” 9 سنوات ” ، واغتصبوه بالتناوب في منطقة مهجوره .

وتعود الواقعة ، عندما كان الطفل يلهو أمام المنزل الذي يقطن به والديه المصريان اللذان يعملان بالكويت، ثم تفاجأ الطفل بشخص يقترب نحوه وجذبه بسرعة لأيدي 5 اشخاص آخرين جميعهم ذو ملامح آسيوية ، وفروا به لمنطقة ترابية لايوجد بها أحد ، واغتصبوه بالتناوب غير مٌهتمين بصراخه ، ثم تركوه وهو في حالة إغماء.

وعقب أن استيقظ الطفل سارع للعودة إلى المنزل بمساعدة بعض الأشخاص الذين قابلهم عقب خروجه من المنطقة المهجورة ، وروى لوالديه ما حدث له ، وتم إبلاغ الشرطة الكويتية وجاري ضبط المتهمين .