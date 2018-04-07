اغتصاب طفل مصري عقب اختطافه ببلد خليجي
شهدت منطقة خيطان الكويتية حالة من الذعر والقلق عقب وقوع حادثة مأساوية لإقدام 6 أشخاص آسيويين باختطاف طفل مصري يبلغ من العمر ” 9 سنوات ” ، واغتصبوه بالتناوب في منطقة مهجوره .
وتعود الواقعة ، عندما كان الطفل يلهو أمام المنزل الذي يقطن به والديه المصريان اللذان يعملان بالكويت، ثم تفاجأ الطفل بشخص يقترب نحوه وجذبه بسرعة لأيدي 5 اشخاص آخرين جميعهم ذو ملامح آسيوية ، وفروا به لمنطقة ترابية لايوجد بها أحد ، واغتصبوه بالتناوب غير مٌهتمين بصراخه ، ثم تركوه وهو في حالة إغماء.
وعقب أن استيقظ الطفل سارع للعودة إلى المنزل بمساعدة بعض الأشخاص الذين قابلهم عقب خروجه من المنطقة المهجورة ، وروى لوالديه ما حدث له ، وتم إبلاغ الشرطة الكويتية وجاري ضبط المتهمين .
براغى[ عدد التعليقات: 555 ] نشر منذ 38 دقيقة
هؤلاء كفرة لا ينتموا للبشر يجب قص رقابهم علنا ..الله ينتقم منهم ويتليهم بمرض يتمنوا معه الموت ولا يجدونه ويصبر والديه ويشفي الصغير المسكين عما لحق به من ضرر جسدى ونفسى ويعافى ابناءنا وابناء المسلمين
ابوفهد الحبلاني العنزي[ عدد التعليقات: 1007 ] نشر منذ 3 دقائق
لا حول ولا قوة الا بالله