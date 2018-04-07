القبض على شخصين انتحلا صفة رجال الأمن بالرياض

سعيد العجل(صدى):

صرح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الرياض، أنه وفقاً للخطط الأمنية الرامية لمكافحة جرائم السلب والسرقات وكشف غموضها، وعلى ضوء البلاغ الوارد لمركز شرطة منفوحة بتاريخ 15/7/1439هـ من (مقيم يمني الجنسية) يفيد عن تعرضه للاستيقاف من قبل شخصين انتحلا صفة رجال الأمن وسلبا منه مبلغ (255) ألف ريال بعد تهديده بالسلاح وإركاب مرافقه بالقوة والهرب إلى جهة غير معلومة بقيادتهما مركبة نوع هونداي فضية اللون.

ولأهمية ذلك وخطورته، لما فيه من ترويعٍ للآمنين وجُرأةٍ على النظام، فقد تمكن المختصون بشرطة منطقة الرياض بعد اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة والكفيلة للإطاحة بالجناة، وأسفرت الجهود من القبض عليهم جميعاً في كمائن محكمه (مواطن ويمنيين/ تراوحت أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع) حيث أشارت التحريات إلى تورط مرافق المبلغ في الحادثة من خلال التنسيق مع الجناة والتظاهر بالتعرض للإركاب بالقوة فيما اتضح أن المال المسلوب بلغ (25) ألف ريال فقط حيث بالغ المدعي في وصفه عند ضبط البلاغ. جرى إيقافهم وإشعار فرع النيابة العامة بالمنطقة لإكمال اللازم حسب الاختصاص وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية.

وتعلن شرطة منطقة الرياض عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.