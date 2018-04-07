بالصور.. اختتام المرحلة الثانية من مناورات ” درع الخليج المشترك 1 “

سعيد العجل(صدى):

اختتمت المرحلة الثانية من مناورات ” درع الخليج المشترك 1 ” بالمنطقة الشرقية ،بمشاركة قوات عسكرية من 24 دولة شقيقة وصديقة شملت قوات برية وبحرية وجوية وقوات للدفاع الجوي وقوات خاصه، بالإضافة إلى قوات أمنية وعسكرية سعودية من وزارتي الحرس

الوطني والداخلية.

ويهدف التمرين إلى تعزيز الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، ويأتي ضمن الاستراتيجية الشاملة لوزارة الدفاع بالمملكة،ويصنـّف كأحد أكبر عملية حشد لقوات عسكرية بالمنطقة، مثل عملية عاصفة الصحراء، والمناورات العسكرية “رعد الشمال” التي أجريت في مارس عام 2016 بحفر الباطن بالمملكة.

ويـُعد هذا التمرين العسكري الأصخم في المنطقة على الإطلاق، سواء من ناحية عدد القوات المشاركة، أو نوعية الأسلحة المستخدمة، والخطط العسكرية المنفـّذة.

واستهدف التمرين إظهار قوة التخطيط العسكري السعودي، والقدرة الفائقة على إدارة العمليات الحربية، واستخدام أحدث تقنيات التسليح، والنظم العسكرية العالمية للدول المشاركة، الذي تتصدر أربع دول منها التصنيف العالمي ضمن قائمة أقوى عشرة جيوش في العالم في مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية.

وشملت عمليات التمرين بالذخيرة الحيـّة : تطهير منشأة من ضربة كيماوية ، وضرب منصات صواريخ للقوات الجوية ، وعمليات السفن البحرية ،و الدفاع الساحلي ،وتطهير قرى،وعمليات اقتحام وتطهير قرى للقوات الخاصة،وإسناد لقوات سطحية.

ويسعى التمرين لتحقيق التعاون المشترك، والتنسيق العسكري المتكامل بين الدول المشاركة؛ لمواجهة التهديدات والمخاطر التي تحيط بالمنطقة والدول الأعضاء.