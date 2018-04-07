بشكل مفاجيء.. إيقاف 18 لاعب بسبورتينغ لشبونة

نواف السالم(صدى):

في لافتة مثيرة، أصدر برونو دي كارفاليو رئيس نادي سبورتينغ لشبونة البرتغالي، أمرًا بإيقاف 18 لاعب من فرقه.

وأشار إلى أنه فاض به الكيل من تصرفات هؤلاء اللاعبين المدللين الذين لا يحترمون أحدا، وفقا لتصريحاته.

وأضاف : هؤلاء اللاعبون المدللون يظنون أنهم سيهربون بأفعالهم تلك لكن هذه المرة نفد صبري تجاه أولئك الذين يعتقدون أنهم فوق النادي وفوق أية انتقادات.

وجاء الإيقاف على خلفية انتقاد اللاعبين لرئيس النادي في بيان مشترك عبر وسائل التواصل الاجتماعي؛ للتعبير عن استيائهم من رئيس النادي؛ كردًا على مهاجمته لهم عقب هزيمة الفريق من أتليتيكو مدريد الإسباني في بطولة الدوري الأوروبي بهدفين نظيفين.

ويرى اللاعبون أن تصرف رئيسهم بالهجوم عليهم غير مقبول؛ حيث من المفترض أن قائدهم يقدم الدعم إليهم.

وتضم قائمة اللاعبين الموقوفين قائد الفريق روي باتريسيو، وويليام كارفاليو، وباتاجليا، ودومبيا، وفابيو كونتراو، إضافة إلى 13 لاعبا آخرين.