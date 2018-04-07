وظائف فنية شاغرة لدى شركة هاليبورتون

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت شركة هاليبورتون ” Halliburton ” المتخصصة بمجال صناعة الطاقة، باب التقديم على عدد من الوظائف الفنية الشاغرة، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف بدءً من 74 أبريل 2018م.

وأوضحت الشركة أن الوظائف متاحة لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة وعددٍ من مشاريعها بالمملكة في محافظة الخبر.

وأضافت أن الوظائف المتاحة على مسمى ” مساعد دعم موقع، ومنسق عمليات (وظيفتين) “، مشيره إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى زيارة الموقعهنا