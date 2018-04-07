بالصور.. وزارة التعليم تحتفي باليوم العالمي لليتيم

عبدالرحمن الزهراني(صدى):

قام مدير عام تعليم الرياض الأستاذ حمد بن ناصر الوهيبي بافتتاح الفعاليات الخاصة التي أقامتها وزارة التعليم بمناسبة اليوم العالمي لليتيم وذلك في مركز بانوراما مول.

حضر الافتتاح مدير مركز الدعم التعليمي والفني لإدارات التعليم بالحد الجنوبي د.أحمد قران ومدير مكتب وفاء لرعاية أبناء شهداء الواجب ومنسوبي التعليم المتوفين في تعليم الرياض الأستاذ مهيدب المهيدب .

وذكر مدير مكتب وفاء الأستاذ مهيدب المهيدب أن الفعاليات التي تم تنفيذها احتوت على العديد من الأركان منها ركن المرسم الحر وركن القصص وركن التصوير الحر كما أقيمت ورشة لأبناء شهداء الواجب ومنسوبي التعليم المتوفين والأيتام بشكل عام في عملية الادخار واستفادوا منها الطلاب والطالبات في بيان قيمة الإدخار كذلك أقيمت ألعاب ومسابقات متنوعة .

كما شهدت الفعاليات مشاركة شخصيات من المهرجين والدمى التي لاقت استحسان الأطفال مشيرًا أنه تم تكريم عدد من أبناء شهداء الواجب ومنسوبي التعليم المتوفين والأيتام من قبل مدير عام التعليم الأستاذ حمد الوهيبي ومدير مركز الدعم التعليمي والفني لإدارات التعليم بالحد الجنوبي د.أحمد قران .

وبيّن المهيدب أن مكتب ” وفاء ” يقدم العديد من الخدمات الرعاية أبناء المتوفين من أبناء شهداء الواجب وأبناء المعلمين المتوفين، مؤكدًا أن ذلك يأتي واجبًا تجاه أبناء هذه الفئة التي قدمت للوطن أرواحها مقدما شكره لمعالي وزير التعليم وسعادة مدير عام تعليم الرياض لدعمها لمكاتب وفاء للقيام بعملها في خدمة هذه الفئة الغالية .

يذكر أن الفعاليات شهدت حضور عدد كبير من العوائل التي استمتعت بالفعاليات المقدمة والأركان المتنوعة .

