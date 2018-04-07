شركة ساب تعلن عن وظائف إدارية شاغرة بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة ساب، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية المتاحة هي:

– مستشار أول العمليات التجارية: درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

– خبير دعم المبيعات: درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، ويفضل درجة الماجستير.

– أخصائي أول مستشار: درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، ويفضل درجة الماجستير.

– تنفيذي أول مبيعات (عدد 3 وظائف): درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الهندسة، أو التكنولوجيا).

– تنفيذي حسابات: درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

وأشارت ” ساب ” إلى أن التقديم بدءًا من تاريخ 6 إبريل 2018م، وذلك عبر موقعها الإلكتروني على الرابط التالي:هنا