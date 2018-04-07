بالصور.. رعاية الفتيات بمكة تنفذ برنامج ” نور على نور “

نايف السالم(صدى):

نفذت مؤسسة رعاية الفتيات بمكة يوم الجمعة 1439/7/20 برنامج نور على نور بإشراف معلمة القرآن الأستاذة مريم هوساوي والذي يهدف إلى تبصير الفتيات بزيادة منسوب الإيمان والنور الرباني في قلوبهم وتضمن البرنامج شرح آية ” الله نور السموات والأرض ” وتوضيح معاني مفرداتها.

واختتم البرنامج بتذكير الفتيات كيف يزدن نور الإيمان في قلوبهن وذلك من خلال أداء العبادات وعلى رأسها الحفاظ على الصلاة.

وأبدين سعادتهن لما قدم لهن من معلومات بإشراف مديرة مؤسسة رعاية الفتيات بدور بنت هزاع الراجحي.

