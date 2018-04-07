” المسند ” : استمرار عدم الاستقرار الجوي لليوم الحادي عشر

سالم المطيري(صدى):

أبدى عبدالله المسند، أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، توقعاته بأن تستمر حالة عدم الاستقرار الجوي، التي تعيشها أجواء المملكة، ليومها الحادي عشر، مبينًا أن مواقع في الغربية والوسطي والشرقية ستشهد هطول أمطار متفرقة اليوم.

وذكر ” المسند ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، أن ذروة الحالة المطرية انتهت، واليوم تضعف الحالة، لكنها تعاود مجدّداً يوم غدٍ الأحد، وتوقع أن تشهد بعض المناطق في المملكة، هطول أمطار متفرقة تشمل أجزاءً من الشرقية، خاصة: ” حفر الباطن، جنوب منطقة الرياض، شرق منطقة مكة المكرمة، الباحة، عسير ” .

كما أشار إلى إحتمالية حدوث نشاط في الرياح الغربية، بمنطقتي ” المدينة المنورة، القصيم ” .