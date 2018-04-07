مقتل قياديين حوثيين بمحافظتي صعدة والبيضاء

فهمي محمد(صدى):

كشف مصدر عسكري يمني، عن استمرار الجيش اليمني في تقدم الميداني ضد مليشيات الحوثي الإيرانية، بينما دارت معارك عنيفة بينهما في منطقة كتاف البقع – شرقي ‏محافظة صعدة.

وأوضح المصدر أن طيران التحالف العربي شن أكثر من 8 غارات استهدفت تجمعات للميليشيا الإيرانية في محيط ‏جبل ‏المليل المطل على منطقة الفرع، والتي أسفرت عن مقتل عدد ‏كبير من عناصرها؛ من بينهم القيادي ‏الحوثي أحمد حسين معياد؛ ‏وتدمير آليات قتالية.‏

بينما لقي قيادي حوثي آخر مصرعه في هجمات جوية استهدفت تجمعات للمتمردين في مديرية السوادية ‏ في محافظة البيضاء، وسط اليمن.