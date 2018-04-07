مقتل قياديين حوثيين بمحافظتي صعدة والبيضاء
كشف مصدر عسكري يمني، عن استمرار الجيش اليمني في تقدم الميداني ضد مليشيات الحوثي الإيرانية، بينما دارت معارك عنيفة بينهما في منطقة كتاف البقع – شرقي محافظة صعدة.
وأوضح المصدر أن طيران التحالف العربي شن أكثر من 8 غارات استهدفت تجمعات للميليشيا الإيرانية في محيط جبل المليل المطل على منطقة الفرع، والتي أسفرت عن مقتل عدد كبير من عناصرها؛ من بينهم القيادي الحوثي أحمد حسين معياد؛ وتدمير آليات قتالية.
بينما لقي قيادي حوثي آخر مصرعه في هجمات جوية استهدفت تجمعات للمتمردين في مديرية السوادية في محافظة البيضاء، وسط اليمن.
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