” تعليم الشرقية ” يكشف حالة مدارس المنطقة من مرض الجرب

نايف السالم(صدى):

أعلن المتحدث الإعلامي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص، خلو مدارس الشرقية من حالات مرض الجرب، مؤكدًا أنه لم يسجل حتى الآن في المدارس أي حالة مرضية تتعلق بالجرب.

وأوضح ” الباحص ” أن إدارة الصحة المدرسية قامت بعمل الاحترازات اللازمة بالتعاون والتنسيق المباشر مع إدارة الشؤون الصحية، ونشر آلية التعامل مع الحالات المعدية في المدارس.

وأضاف أن هناك خط مباشر وتعاون كبير بيت التعليم والشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية سواء في جانب الطب الوقائي من خلال الإدارة العامة للصحة المدرسية أو الإعلام الصحي في إيراد المعلومة وإعلانها دون التأخر في بثها صحيحة.

كما أشار إلى أن الإدارة تتعامل مع هذا الحدث بجدية عالية وبحرص شديد؛ تحقيقًا لسلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي المدارس، كما دعت الجميع إلى استقاء المعلومة صحيحة من مصادرها الموثوقة والدخول على موقع الإدارة العامة للتثقيف الإكلينيكي للتعرف على طرق الوقاية من هذه المرض الجلدي المعدي غير هذا الرابط هنا