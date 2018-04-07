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جمرك الحديثة يحبط محاولتين لتهريب 97 ألف حبة كبتاجون

جمرك الحديثة يحبط محاولتين لتهريب 97 ألف حبة كبتاجون
علي العنزي(صدى):

نجح جمرك الحديثة في إحباط محاولتين لتهريب حبوب ” الكبتاجون ” بلغ عددها (96.988) ستة وتسعون ألف وتسعمائة وثمانية وثمانون حبة، مخبأة بطريقة فنية داخل أجزاء متفرقة للمركبتين في كل العمليتين.

وأوضح ذلك مدير عام جمرك الحديثة الأستاذ إبراهيم العنزي وقال: أنه في المحاولة الأولى وبعد قدوم المركبة وإحالتها لأنظمة الفحص بالأشعة اشتبه المراقب الجمركي بأجسام غريبة داخل الأبواب الأمامية والخلفية وبتفتيشها عثر على كمية من حبوب ” الكبتاجون ” بلغت كميتها (89.000) تسعة وثمانون ألف حبة .

أما المحاولة الثانية بيّن مدير عام الجمرك أنه تم من خلالها إحباط محاولة تهريب (7988) حبة من حبوب ” الكبتاجون ” ، وذلك عند القيام بالإجراءات الجمركية للمركبة القادمة وبتفتيشها من قبل المراقب الجمركي عثر على كمية حبوب ” الكبتاجون ” مخبأة بطريقة فنية داخل علبة ” فلتر البنزين ” الخاص بتفريغ الهواء. مشيراً إلى أنه تم اتخاذ الاجراءات اللازمة حيال ذلك .


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