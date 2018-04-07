القطاع الخاص يكشف عن 116 ألف وظيفة شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت بيانات أن عدد الوظائف الشاغرة في النشاط الاقتصادي في القطاع الخاص بلغت نحو 116068 وظيفة، وذلك خلال عام 2017، حيث خصص نحو 40% للسعوديين، وذلك نحو 45919 وظيفة، مقابل 70149 وظيفة شاغرة لجميع الجنسيات.

وأوضحت البيانات أن الوظائف الشاغرة في قطاع التجارة والطعام والإقامة النسبة الأكبر من الوظائف الشاغرة بنحو 30 % ، وذلك بوجود 35194 وظيفة شاغرة، منها 12835 خاصة للسعوديين، و22359 وظيفة لبقية الجنسيات.

وفي السياق نفسه، أشارت إلى إنه بلغ عدد الوظائف في قطاع التشييد 21657 وظيفة شاغرة منها 3190 للسعوديين و17747 وظيفة شاغرة لبقية الجنسيات، بينما سجل قطاع الصناعة 18641 وظيفة شاغرة، منها 7835 وظيفة للسعوديين، و10806 وظائف لجميع الجنسيات.