بالفيديو.. استعدادات بلقيس لاستقبال مولودها
نشرت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي ، مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إستعرضت فيه الملابس التي أحضرتها لمولودها وأغراضه الأخرى، والتي نقش عليها إسمه بحروف إنجليزية ” تركي بن سلطان ” .
وخلال الفيديو وجّهت بلقيس سؤال لزوجها، “سوينا كل شيء حق الكتكوت تركي عليه اسمه.. حتى المراضع..ابننا يستاهل.. صح يا أبو تركي؟ “، فرد قائلا: ” أكيد طبعاً يستاهل الحلو “، فإستطردت: ” إن شاء الله يارب يجيبه بالسلامة “.
وكانت بلقيس قد أعلنت مؤخراً عن توقف كافة أنشطتها الفنية، ودخولها في إجازة وضع، حيث أنها تستعد لاستقبال مولودها الأول خلال الأيام المقبلة.
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