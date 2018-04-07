نمو أعداد المصابين بأمراض الكلى بالمملكة لـ 18 ألف مريض

عبد العزيز القثامي(صدى):

كشفت فعالية اليوم العالمي للكلى، التي نظمتها جامعة الطائف أخيرًا، عن النمو الكبير لأعداد المصابين بأمراض الكلى في المملكة، حيث قفزت من 83 مريضًا في العام ،1401 إلى أكثر من 18 ألف مريض حاليًا، وفق الإحصاءات الرسمية

وحظت الفعالية بحضور وتفاعل كثيف، من قبل مرتادي المجمع، واشتملت على:

– التعريف بمسببات أمراض الكلى.

– أهمية غسيل الكلى.

– طرق الوقاية من أمراض الكلى.

– تقديم نصائح وإرشادات، حول كيفية الحفاظ على صحة الكليتين.

يجدر الإشارة إلى أن المشاركون، من منسوبي جامعة الطائف، قد قدموا توضيحًا لدور العلوم الصحية في مكافحة أمراض الفشل الكلوي، وكيفية وضع الحلول الدوائية للعلاج الفعال، والعمل على زيادة وعي المجتمع بمرض الفشل الكلوي، والعوامل المسببة له.