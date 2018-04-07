ضغوط الهلال تهدد حصوله على لقب الدوري وحالة واحدة للفوز

نواف السالم(صدى):

يرى المدرب الوطني عبد الله غراب، أن الأهلي أكثر حظًا خلال كلاسيكو الحسم، اليوم السبت، في مواجهة الهلال؛ نظرًا لما يعانيه الأزرق من ضغوط كبيرة.

وقال ” غراب ” إن المباراة ستتضمن تكتيك عالي من جانب الفريقين، مشيرًا إلى أن خروج الزعيم من دوري أبطال أسيا سيؤثر بالطبع على الأداء.

وأضاف ” غراب ” أن مدربي الهلال والأهلي، لن يغامرا بالهجوم،قائلًا، إن الأخضر أكثر راحة وجاهزية عن الأزرق ، ويمتلك خط دفاع ووسط قويين.

ولفت إلى معاناة الأزرق من الإرهاق، بجانب أن عاملي الأرض والجمهور يميلان كفة الراقي في تلك المواجهة.

وأضاف أن الزعيم قادر على خطف المباراة والفوز في حالة واحدة، وهي استغلال ظهيري الأهليوتركهما مساحات خلفهما.