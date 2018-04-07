” العيسى ” : عندنا قصور ولا ندعي المثالية

عادل الحربي (صدى):

صرح الدكتور أحمد العيسى، وزير التعليم، أن التعاطي الإعلامي والمجتمعي، لبعض قراراته تخالف ما كان يتوقعه، موضحًا أن بعض القرارات التي يرى أنها مهمة، ويتوقع أن تنال أصداء إعلامية قوية، لا تحظى بتفاعل، والقرارات التي يراها عادية، تحظى بصدى إعلامي قوي.

وأضاف ” العيسى ” : ” عندنا قصور ولا ندعي الكمال والمثالية، ولا ندعي أننا حققنا إنجازات كبيرة، ولكن نسعى ونعمل ونجتهد، والقيادة تحثنا على تحقيق نظام تعليمي تستحقه المملكة ” .

أما فيما يتعلق بوجود فجوة بين الإعلامين والوزارة، ناشد ” العيسى ” قيادات وزارته؛ للتفاعل مع الإعلاميين وتزويدهم بالمعلومات؛ مطالبًا الإعلام بدعم قرارات الوزارة؛ وذلك لتسهيل مهامها والعقبات التي تواجهها.