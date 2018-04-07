طفل يغتصب طفلة في الحقل

دبلن(صدى):

تعرضت طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات للاغتصاب ، من قبل طفل لم يتعدى عمره 11 عاماً ، في أحد الحقول بمقاطعة لاوا الإيرلندية .

وتعود الواقعة عندما عثرت سيدة من مقاطعة لاوا الإيرلندية ، على طفلة مستلقاه على الأرض بالحقل فهرولت نحوها ، وساعدتها للوصول إلى منزل ذويها .

على الفور قامت أسرة الطفلة بإبلاغ الشرطة الأيرلندية ، وجرة فحص الطفلة في ” وحدة الاعتداء الجنسي ” التابعة للشرطة ، وتم ضبط الطفل للتحقيق معه .