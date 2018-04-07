طفل يغتصب طفلة في الحقل
تعرضت طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات للاغتصاب ، من قبل طفل لم يتعدى عمره 11 عاماً ، في أحد الحقول بمقاطعة لاوا الإيرلندية .
وتعود الواقعة عندما عثرت سيدة من مقاطعة لاوا الإيرلندية ، على طفلة مستلقاه على الأرض بالحقل فهرولت نحوها ، وساعدتها للوصول إلى منزل ذويها .
على الفور قامت أسرة الطفلة بإبلاغ الشرطة الأيرلندية ، وجرة فحص الطفلة في ” وحدة الاعتداء الجنسي ” التابعة للشرطة ، وتم ضبط الطفل للتحقيق معه .
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 4222 ] نشر منذ 28 دقيقة
نعوذ بالله من حالهم
اللهم احفظنا واحفظ ابنائنا وبناتنا
اظن السبب انهم يشاهدون الافعال المشينه من اهلهم لا حياء ولا مبالاه
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 45191 ] نشر منذ 16 دقيقة
مثل ماقال الاخ غيور ,,
,, صح لسانك لاعدمتك ياالحبيب ,,