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طفل يغتصب طفلة في الحقل

طفل يغتصب طفلة في الحقل
دبلن(صدى):

تعرضت طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات للاغتصاب ، من قبل طفل لم يتعدى عمره 11 عاماً ، في أحد الحقول بمقاطعة لاوا الإيرلندية .

وتعود الواقعة عندما عثرت سيدة من مقاطعة لاوا الإيرلندية ، على طفلة مستلقاه على الأرض بالحقل فهرولت نحوها ، وساعدتها للوصول إلى منزل ذويها .

على الفور قامت أسرة الطفلة بإبلاغ الشرطة الأيرلندية ، وجرة فحص الطفلة في ” وحدة الاعتداء الجنسي ” التابعة للشرطة ، وتم ضبط الطفل للتحقيق معه .

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 4222 ] نشر منذ 28 دقيقة

نعوذ بالله من حالهم
اللهم احفظنا واحفظ ابنائنا وبناتنا
اظن السبب انهم يشاهدون الافعال المشينه من اهلهم لا حياء ولا مبالاه

[ عدد التعليقات: 45191 ] نشر منذ 16 دقيقة

مثل ماقال الاخ غيور ,,

,, صح لسانك لاعدمتك ياالحبيب ,,

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