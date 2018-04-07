بالفيديو.. رجل يقنع زميله بالفوز بثروة كبيرة.. ورد فعل صادم للأخير

لندن(صدى):

نفذ رجل بريطاني يُدعى سي وايني ” مقلب طريف في زميله ” جاريت ليلاند ” ، حيث اقنعه أنه فاز بمبلغ قدره ٢٥٠ ألف جنيه إسترلينيا .

وأظهر مقطع فيديو متداول لسي وايني وهو يجعل زميله جاريت يعتقد أنه فاز بثروة من اليانصيب عقب شراء ورقة خدش مزيفة، وبعدما صدق الأمر وبدأ في التحدث لكبيبته عز الأمر كشف له المقلب ليتركه خائب الأمل .

