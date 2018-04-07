مدني سكاكا يخلي أحد المجمعات التجارية احترازياً جراء سقوط سقف مستعار

سهو الهشال(صدى):

أخلى مدني سكاكا احترازياً أحد المجمعات التجارية جراء سقوط سقف مستعار من أحد المحلات التجارية دون إصابات.

وقال المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف المقدم، معيش بن نمر الرويلي، إنه ” عند الساعة (١٩:٥٣) من يوم الجمعة الموافق ٢٠-٧-١٤٣٩هـ تبلغنا عن حادث سقوط لسقف أحد المحلات التجارية وعلى الفور انتقلت الفرق اللازمة للحادث وعند الوصول تبين أن الحادث عبارة عن سقوط سقف مستعار لسقف أحد المحلات التجارية بأحد المجمعات التجارية ووجود تسرب مياة وقد تم إخلاء المجمع التجاري إحترازياً من المتسوقين ولم ينتج عن الحادث أي إصابات ” .

وتمنى الدفاع المدني السلامة للجميع ويأمل من الأخوة أصحاب الأنشطة التجارية أخذ الحيطة والحذر واتباع التعليمات ومراعاة إرشادات وتعليمات السلامة وإجراء الصيانة الدورية اللازمة للأسقف والعوازل في محلاتهم التجارية.

