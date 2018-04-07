الرعاية الاجتماعية بمكة تقدم التقرير النصف السنوي لعام 1439 لأهم انجازاتها

نايف السالم(صدى):

نفذت دار الرعاية الاجتماعية بمكة المكرمة ( القسم النسائي) التابع لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة وذلك من خلال النصف الثاني من السنه الهجريه الحاليه ١٤٣٩ هـ مايعادل قرابة (٢٠) برنامجا مختلفا في محتواه بين ايام عالميه وبرامج ثقافيه ودينيه وتربويه وتطويريه. وذلك بالتعاون مع العديد من المؤسسات( الحكوميه والخاصه وبعض الجهات التطوعيه الاخرى وبإشراف مشرفة القسم النسائي الأستاذه أمل حسن يلي.

وقد اشتملت البرامج على فعاليات تم تفعيلها برامج دينيه وبرامج توعويه وبرامج ترفيهيه.

كما احتوت البرامج الدينيه على النحو التالي:

١-مساعدة المسنات على تحفيظ القران الكريم بأيدي معلمات متخصصات.

٢-احتوت البرامج التوعويه على تفعيل العديد من الأيام العالميه ومنها اليوم العالمي للدفاع المدني.

٣-وكذلك البرامج الوطنيه كالجنادرية.

٤- اضافة الى البرامج الترفيهيه كالألعاب والمسابقات الحركيه في الأنشطه اليوميه الصباحيه والمسائية.

٥- بالإضافة ايضا الى الرحلات الخارجية :

١- مدينة جده ( كبائن المرجان)، ( اسماك الدانه)

٢-استراحات ومنتجعات متنوعه داخل مكة المكرمة مثل منتجع الروحاء، واستراحة افيينو وغيرها.

كما أن دار الرعايه الإجتماعيه تستقبل العديد من شرائح المجتمع مكونة من:

١- جامعة ام القرى بمكة المكرمة.

٢- المدارس الحكوميه بمختلف المراحل التعليميه ( ابتدائيه، متوسطه، ثانويه).

٣- المدارس الأهليه بمختلف المراحل التعليميه( إبتدائيه، متوسطة، ثانوية).

٤- مراكز الأحياء والفرق التطوعيه والمؤسسات مثل مؤسسة كافل.

كذلك تهتم دار الرعاية الإجتماعيه بتطوير ورفع كفاءة الكادر الوظيفي خلال العديد من المشاركات المجتمعية مع بعض الجهات الخاصة والجامعات لزيادة مستوى الكفاءه والمهارات بما يتوافق مع تحقيق رؤية واستراتيجية الوزارة.