نهاية مأساوية ترسمها ” زوجة ” بعد قتل زوجها بـ 3 طعنات

القاهرة(صدى):

شهدت منطقة ” المرج ” بمصر، رواية مأساوية، رسمتها زوجة بخطتها الشيطانية، التي وضعتها للتخلص من زوجها، بعد 1095 يوم زواج، حيث طعنته 3 طعنات، وعندما شعرت بأنه ما زال على قيد الحياة، قيدته بحبل، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وقال شقيق الزوج ” كريم ” ، أن ” أيمن ” ، اتصل بوالدته قبل موته، قائلًا لها: ” الحقوني أنا هموت ” ، ليصل لنا خببر وفاته الساعة 1 ليلًا، من أهل زوجته.

وبالتطرق لتفاصيل الجريمة، فقد أوضح أهالي المنطقة، انهم سمعوا صراخ يخرج من شقة القتيل، في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف يوم الجريمة، وعلى الفور توجهوا إلى الشقة، فوجدوا جثة الزوج والدماء تغرق الأرض.

يجدر الإشارة إلى أن الخلافات الأسرية، زادت بين الزوجين؛ بسب مصاريف البيت، ولم تجد المتهمة أمامها إلا التخلص من الزوج.

يُذكر أن الزوجة أنكرت الجريمة، وادعت أن مجهولين تعدوا عليه بالأسلحة اليبضاء، محدثين ما به من إصابات أدت إلى وفاته، بتحريض من زوجها السابق؛ بسبب خلافات سابقة بينهما.