مخالفة شركتين سيارات ومنع دخول 15 طرازا جديدا للمملكة

عادل الحربي (صدى):

فرضت هيئة المواصفات والمقاييس والجودة، مخالفات على شركتين لعدم التزامهما بتحقيق الحدي الأدنى لاقتصاد الوقود المسموح به في المملكة.

وأوضحت الهيئة أن العقوبات على الشركتين تختلف بحسب نوع المخالفة، حيث تم منع دخول 15 طرازًا جديدًا مؤقتًا إلى المملكة عبر المنافذ الجمركية، كما تم على بعضها تعويض المستهلكين المتضررين من المخالفة ماليًا.

وأضافت أن قرار منع دخول طرازات السيارات الجديد حيز التنفيذ مطلع أبريل الجاري، حيث تم التنسيق في هذا الخصوص مع الهيئة العامة للجمارك والهيئة العامة للموانئ ووزارة التجارة والاستثمار والجهات ذات العلاقة في البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة.