دراسة أمريكية : شعورك بالكسل قد يكون دليلا على ذكائك

واشنطن(صدى):

لو كنت من النوع الذي يميل للوخم والكسل في بعض الأحيان على مدار اليوم، فلا داعي لتوبيخ نفسك أو استشعار الضيق، لأن ذلك قد يكون دليلاً على ذكائك.

فهذه هي النتيجة التي توصلت إليها دراسة أميركية حديثة، بعدما اكتشف الباحثون أن الأشخاص الأذكياء يميلون لعيش حياتهم بشكل أكثر استقراراً وبطريقة تقترن بكثرة الجلوس، ونادراً ما يشعرون بالملل ويقضون وقتاً طويلاً مع أفكارهم الخاصة.

كما وجد الباحثون أن الأشخاص الذين يملأون يومهم بقدر كبير من النشاط البدني غالباً ما يكونون بعيدين عن التفكير ويفعلون ذلك لتحفيز أدمغتهم كي يهربوا من أفكارهم.

وفي دراستهم التي نُشِرَت بوسائل إعلام خاصة بعلم النفس الصحي، قال باحثون من جامعة فلوريدا غلف كوست إن العلاقة بين الإدراك والنشاط البدني مسألة هامة بالنسبة للتجربة البشرية، فضلاً عن أن التفاعل بين الأمرين من المرجح أن يمتد طوال العمر.