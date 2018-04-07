الهلال يسعى للدوري الرابع في جدة.. والأهلي يتجه نحو الرابع في تاريخه

ماجد محمد(صدى):

يشهد ملعب الملك عبد الله الدولي، اليوم السبت، موقعة نارية جديدة بين متصدر دوري المحترفين الهلال، والأهلي صاحب المركز الثاني.

ويترقب الجماهير بحماس كلاسيكو الحسم الذي سيعلن عن صاحب اللقب بشكل كبير، حيث يفرق بين الفريقين نقطة واحدة، تزيد من إثارة المباراة.

ويسعى الهلال خلال موقعة اليوم إلى تحقيق اللقب الرابع له في جدة، والـ 15 بوجه عام، بينما يتجه الأهلي إلى تحقيق اللقب الرابع له في تاريخه.

ويميل تاريخ البطولة إلى الوقوف في صف الزعيم على حساب الراقي؛ لذلك يتوقع الجماهير اليوم أن تميل كفة الأزرق على حساب الأخضر الراقي.

وواجه الهلال غريمة الأهلي في 90 مباراة، في إطار مسابقة الدوري، اقتنص خلالها الأزرق الفوز 38 مرة، مقابل 25 للأهلي، وتعادل في 27.

ويتفوق الزعيم في تاريخ مواجهاته مع الأهلي، حيث هز الأزرق شباك الأخضر بـ 118 هدف، بينما هز الأهلي شباك الهلال بـ 99 هدف.