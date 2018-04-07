صورة جديدة للأمير محمد بن نايف برفقة طفلتين
نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم السبت صورة جديدة للأمير محمد بن نايف.
وظهر الأمير محمد بن نايف في الصورة المتداولة جالساً على كرسي وبرفقته طفلتين قيل إنهما صيته ونوف أبناء الأمير سعود بن فهد الكبير.
طيب القلب[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يحفظك ياطويل العمر .
الوفا طبعي[ عدد التعليقات: 650 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يحفظك يا الامير ابن الأمير ياسيدي محمد بن نايف ويحفظ الاطفال
اللهو البريء[ عدد التعليقات: 2145 ] نشر منذ 2 ساعتين
ومن منا لم يحب الصغار..
انهم احباب الله..
ربي يعطيهن الصحة والعافية..
عنتر فاضي جيبه[ عدد التعليقات: 896 ] نشر منذ 2 ساعتين
انا اشهد بالله اني احبك ياطويل العمر .. الله يحفظك ويحفظ لك هالبنيات فقدناك الله يجعل مقامك فوووق ويعزك ويعز مقدارك
السلطان[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 53 دقيقة
الله يعزك ياسمو الأمير فقدناك يالغالي الله يجعلك بصحه وسلامه