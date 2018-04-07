صورة جديدة للأمير محمد بن نايف برفقة طفلتين

عادل الحربي(صدى):

نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم السبت صورة جديدة للأمير محمد بن نايف.

وظهر الأمير محمد بن نايف في الصورة المتداولة جالساً على كرسي وبرفقته طفلتين قيل إنهما صيته ونوف أبناء الأمير سعود بن فهد الكبير.