بالفيديو.. الأمن يطارد لص سرق مركبة على طريق ” جدة – مكة “

نايف السالم(صدى):

نجحت القوات الخاصة لأمن الطرق، بمكة المكرمة بمساعدة بعض المواطنين أمس الجمعة، في القبض على لص، سرق مركبة من محطة الرحيلي؛ محاولاً الهروب بها، قبل أن يتم مطاردته، وإيقافه على طريق ” جدة – مكة ” .

ورصد مقطع فيديو، قام أحد المواطنين بتصويؤه، جزءاً من عملية المطاردة التي بدأها قائد مركبة، من نوع ” كامري ” ؛ لتوقيف اللص الذي كان يحاول الهرب بمركبة ” ميتسوبيشي لانسر ” ، على طريق جدة مكة السريع.

وفي هذا السياق، قال المواطن حسين العولقي، أنه فوجئ خلال سيره على طريق ” جدة – مكة ” السريع، بقيام قائد مركبة بمطاردة قائد مركبة أخرى لوقت طويل، ملفتًا الانتباه إلى أن الأمر دفعه لسؤال، أحد السائقين عن سبب تلك المطاردة.

وأشار ” العولقي ” إلى أن قائد المركبة ” كامري ” ، أخبره بمطاردته لصًا سرق مركبة، مبينًا أنه قرر الاشتراك مع مواطنين آخرين، بالاشتراك في المطاردة؛ للتضييق على السائق، ومساعدة قوات أمن الطرق في القبض عليه.

