مروان خوري يفاجأ جمهور جدة.. ويؤكد: فرصة كبيرة وعظيمة

أماني الغامدي(صدى):

رحب الفنان اللبناني مروان خوري بحفلته المقامة في مدية الملك عبدالله بجدة يوم 13 إبريل القادم، معبرًا عن مدى سعادته بهذه الحفلة التي يلتقي من خلالها بجمهور المملكة.

وأكد مروان خوري أن الحفلة ستشهد مفاجآت وأعمال وأغاني خاصة يقدمها لأول مرة أمام جمهور جدة، قائلًا ” منذ فترة ونحن نعمل على موضوع الحفلة، وكنت مصرًا جدًا على التواجد في السعودية ” .

وامتدح جمهوره في المملكة، لافتًا إلى أنه لمس جماهيرية كبيرة له بالمملكة من خلال صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي والتفاعل معهم، حيث دائمًا ما يتسألون ” ليش مروان مش بالسعودية ” ، معلقًا ” الجمعة إذا الله أراد راح أكون موجود وسعادتي كبيرة، ما بخفي عنكم هذا الموضوع ” .

كما أوضح خوري أن فرصة تواجد أي فنان في السعودية هي فرصة كبيرة وعظيمة، حيث لم تكن متاحة في السابق، قائلًا ” مش أنا بس كل فنان يهمه أن يكون موجودًا في السعودية، لأنه عندنا محبين هناك وهم كثر، وأرجع أقول تواجدي سيكون بالطريقة اللي كنت أحبه، يعني تواجدي بطريقة رسمية، وشكل مرتب وإني أقدم الحفلة بشكل جميل “.