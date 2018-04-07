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  3. ” وانقلب السحر على الساحر ” .. أردوغان يتهم مسؤولين بـ ” العمل وراء ظهره “

” وانقلب السحر على الساحر ” .. أردوغان يتهم مسؤولين بـ ” العمل وراء ظهره “

” وانقلب السحر على الساحر ” .. أردوغان يتهم مسؤولين بـ ” العمل وراء ظهره “
أنقرة(صدى):

هاجم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، البنك المركزي التركي، حيث أن الليرة التركية تراجعت لمستوى قياسي منخفض مقابل الدولار الخميس الماضي.

واتهم أردوغان، مسؤولين بالبنك المركزي بـ ” العمل وراء ظهره ” فيما يخص سياسة سعر الفائدة، وذلك خلال اجتماع مغلق لحزبه العدالة والتنمية الحاكم.

وقال الرئيس التركي غاضبًا: ” البنك المركزي رفع المعدلات حين كنت في الخارج. لم يعملوا بالقرار الذي اتخذناه معًا، لقد نفذوا شيئا وراء ظهري.. إنهم مستقلون ! حسنًا، نحن الذين ندفع ثمن قراراتهم. ”

 


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