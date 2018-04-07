بالصور.. أول ظهور لـ ” أودي Q3 ” الجيل القادم 2019 أثناء الاختبارات

عادل الحربي (صدى):

تضع أودي اللمسات النهائية على Q3 الجيل الثالث، وأثناء ذلك، ظهرت الـ SUV أثناء اختبارها من الخارج والداخل.

بالرغم من أن لوحة القيادة لا تزال مموهة بكثافة، إلا أنه يمكننا تبين كونها عالية التقنية حيث ستتميز بشاشات عالية الدقة للمعلومات والترفيه وعدادات القياسات مع تقنيات اتصال متطورة.

أودي Q3 الحالية تستند على منصة PQ35 القديمة، لذلك، ستستخدم منصة فولكس فاجن MQB في الجيل القادم، ما سيضمن بأن تكون السيارة الجديدة أطول وأخف وزنا، ما ينتج عنه توفير مساحة أكثر اتساعاً وكفاءة أفضل لاستهلاك الوقود، إلى جانب رفع مستوى الراحة في تجربة القيادة.

مولدات الطاقة سيتضمنها محرك 1.5 لتر TSI، تيربو 2.5 لتر 5 سلندر بقوة 400 حصان في SQ5، كما سيتم توفير نسخة هجينة وهجينة بالقابس وكذلك نسخة كهربائية بالكامل مستقبلاً، على أن يكون الدفع الأمامي قياسياً والدفع الرباعي كواترو للنسخ الأعلى تكلفة.

يذكر أن أودي تخطط لتدشين Q3 موديل 2019 الجديدة كلياً في وقت لاحق من العام الجاري، ربما في سبتمبر بمعرض باريس للسيارات 2018.